Он высказал восхищение украинцами и пообещал, что поддержка его страны не ослабнет.

Во время мероприятия, посвященного 80-летию высадки десанта союзников в Нормандии, французский президент Эммануэль Макрон призвал противостоять тем, кто пытается силой изменить границы.

"Столкнувшись с возвращением войны в Европу, с постановкой под сомнение всего, за что они боролись, столкнувшись с теми, кто силой меняет границы или переписывает историю, давайте будем достойны тех, кто высадился здесь. Ваше присутствие здесь, в этот день, господин президент Украины, говорит само за себя", - заявил Макрон, пишет Le Monde.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский был приглашен на празднование 80-летия высадки десанта в Нормандии.

Видео дня

"Спасибо украинскому народу, за его храбрость, за его вкус к свободе. Мы здесь и мы не ослабеем. Когда подстерегает анестезия и амнезия, когда совесть засыпает, именно этот непоколебимый импульс делает нас бесстрашными", - сказал Макрон.

"Помогать [Украине] сопротивляться значит защищать ее ценности, наш закон, суверенитет украинцев, их территориальную целостность", - подчеркнул французский президент.

Он отметил, что украинцы сталкиваются с силой, не сравнимой с нацистской Германией, потому что у нее другая идеология - империалистическая, которая по сути попирает международное право.

Церемония в Нормандии

Сегодня западный мир вспоминает события 6 июня 1944 года, когда союзники по Антигитлеровской коалиции начали масштабную десантную операцию в Нормандии. За несколько дней на тамошних пляжах высадились более 150 тыс. солдат, с чего и началось освобождение Западной Европы.

Годовщина высадки в Нормандии широко отмечается на Западе. На памятные события ежегодно приглашают представителей стран бывшей Антигитлеровской коалиции. В этом году на церемонию пригласили президента Украины Владимира Зеленского. А РФ не приглашали, хотя до вторжения в Украину на мероприятии всегда был представитель Кремля.

Вас также могут заинтересовать новости: