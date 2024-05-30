Ряд стран заявил, что "им будет неловко", если Россия будет участвовать в мероприятии.

Россию не пригласят на 80-летие высадки союзников в Нормандии из-за "беспокойства" западных стран по поводу присутствия Москвы.

В апреле французские издания писали, что Россию (но не Владимира Путина) пригласят на 80-летие высадки союзных войск "в знак признания жертвенности советского народа и его вклада в победу 1945 года". Однако теперь собеседники Reuters заявили, что теперь никого из российских чиновников не позовут.

"Есть человек - есть проблема. Нет человека - нет проблемы", - сказал один из источников, цитируя, как пишет Reuters, советского лидера Иосифа Сталина.

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Как сообщили Reuters трое других дипломатов Евросоюза, ряд стран заявил, что "им будет неловко", если Россия будет участвовать в мероприятии.

"Российской делегации не будет. Условия не выполняются, учитывая агрессивную войну, которую Россия ведет против Украины и которая еще более активизировалась в последние недели", - уточнил президент Франции.

80-летие высадки союзников в Нормандии

На церемонии в честь 80-летия высадки союзных войск в Нормандии в этом году будут присутствовать президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что намеревается во время этой встречи "очень точно выразиться, чтобы объявить, что мы собираемся делать больше в поддержку Украины".

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