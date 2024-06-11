Резолюция не имеет обязательной силы.

Совет безопасности Организации Объединенных Наций принял разработанную Соединенными Штатами Америки резолюцию, поддерживающую план американского президента Джо Байдена по прекращению огня в секторе Газа.

Как пишет Financial Times, Совбез ООН одобрил предложение о трехфазном прекращении огня. Оно должно начаться с немедленного прекращения огня и освобождения некоторых израильских заложников. За этим последуют переговоры об освобождении остальных заложников, выводе израильских сил из Газы и начале ее восстановления.

"Резолюция не имеет обязательной силы, но она усилит давление на обе стороны, чтобы они положительно отреагировали на предложение", - отмечают журналисты. Видео дня

Война в секторе Газа: последние новости

Напомним, что 31 мая Байден представил план по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников. Он предусматривает три этапа деэскалации.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что они готовы обсуждать завершение войны только на своих условиях, а также не могут отказаться от достижения своих целей в этом конфликте. По его словам, Израиль может приостановить войну только на 42 дня, чтобы вернуть заложников из плена.

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