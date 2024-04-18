Сейчас перед украинцами стоит сложная задача - удержать линию фронта.

Представители Минобороны США встретились с членами Палаты представителей относительно помощи Украине. Они призвали быстрее принять соответствующий законопроект, поскольку ВСУ сталкиваются с "ужасными условиями на поле боя".

"Независимо от того, это боеприпасы, или транспортные средства, или платформы - россияне превосходят Украину. Я просто скажу вам, что Украина сейчас сталкивается с ужасными условиями на поле боя", - заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун, которого цитирует Associated Press.

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, "время имеет значение". Сейчас перед украинцами стоит сложная задача - удержать линию фронта.

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"Мы уже видим, как ситуация на поле боя начинает несколько меняться в пользу России. Мы видим, как они достигают постепенных успехов. Мы видим, что перед украинцами стоит задача удержать линию", - подчеркнул Остин.

Помощь Украине

Как писал УНИАН, еще в феврале верхняя палата Конгресса США, Сенат, приняла закон о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Он предусматривает расходы на уровне 95 миллиардов долларов, из которых 60 получит Украина.

Несмотря на это, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отказался выносить этот законопроект на рассмотрение палаты, без чего закон не сможет вступить в силу. В понедельник, 15 апреля, он заявил, что вынесет на рассмотрение Палаты представителей три альтернативных законопроекта - о военной помощи отдельно Украине, отдельно Израилю, отдельно Тайваню.

В среду, 17 апреля, Джонсон объявил, что придерживается своего плана вынести ряд законопроектов об иностранной помощи, включая финансирование для Украины, после столкновения со значительным давлением со стороны сторонников жесткой линии. Отмечается, что в обращении он сказал, что голосование состоится в эту субботу, 20 апреля, вечером.

Впоследствии Палата представителей США опубликовала три отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

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