Только в этом году Украине понадобится около 15 млрд долларов для неотложных приоритетных мероприятий по восстановлению.

По состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость восстановления в Украине будет составлять 486 миллиардов долларов США в течение следующего десятилетия. Эта цифра выше, чем потребности, оцененные в 411 млрд долларов год назад, сообщается на сайте Всемирного банка со ссылкой на результаты обновленной "Быстрой оценки причиненного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA3)".

По оценкам украинских властей, только в 2024 году стране понадобится около 15 млрд долларов для неотложных приоритетных мероприятий по восстановлению как на национальном, так и на местном уровнях. В оценке подчеркивается, что хотя около 5,5 млрд долларов из этих потребностей в финансировании уже обеспечены как международными партнерами, так и за счет бюджета Украины, около 9,5 млрд долларов пока остаются не подкрепленными финансированием.

Оценка RDNA3, охватывающая нанесенный ущерб за почти двухлетний период с момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года, демонстрирует, что прямой ущерб в Украине достиг почти 152 миллиардов долларов США. Наиболее пострадавшими секторами являются жилой сектор, транспорт, торговля и промышленность, энергетика и сельское хозяйство.

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Наибольший ущерб сосредоточен в Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской и Киевской областях – тех же областях, где был зафиксирован наибольший ущерб в предыдущей оценке.

Отмечается, что в Украине повреждено или разрушено 10% жилого фонда, что привело к длительному перемещению украинцев из их общин.

Наибольшие потребности в восстановлении оцениваются в жилом секторе (17% от общего объема), далее следуют транспорт (15%), торговля и промышленность (14%), сельское хозяйство (12%), энергетика (10%), социальная защита и обеспечение средств к существованию (9%), управление взрывоопасными предметами (7%). Общие расходы для всех секторов на расчистку остатков разрушений и управление ими (и, при необходимости, на снос) достигли почти 11 млрд долларов.

Убытки украинской инфраструктуры

Сумма прямых убытков, нанесенных инфраструктуре Украины в ходе войны, по состоянию на январь 2024 года достигла почти 155 млрд долл., такие оценки приводят эксперты проекта Киевской школы экономики "Россия заплатит".

В мае 2023 года в ООН оценили стоимость восстановления Украины после войны в 411 млрд долларов.

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