Пресс-секретарь французского правительства Софи Примас не назвала дату возможной поездки.

В правительстве Франции подтвердили, что президент страны Эммануэль Макрон вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и украинским лидером Владимиром Зеленским могут в ближайшее время посетить Вашингтон.

"Рассматривается возможность того, что президент Макрон может вернуться в Вашингтон с президентом Зеленским и его британским коллегой", - сказала пресс-секретарь французского правительства Софи Примас, передает Укринформ.

Спикер не уточнила дату этой поездки, однако отмечалось, что этот визит может состояться "в ближайшей перспективе".

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Напомним, ранее о возможной скорой поездке в США Макрона, Стармера и Зеленского сообщили в Daily Mail. Указывалось, что они уже на следующей неделе готовы отправиться в Вашингтон, чтобы представить президенту США Дональду Трампу единый план урегулирования войны в Украине.

Накануне Зеленский обнародовал заявление, в котором выразил готовность подписать с США соглашение о полезных ископаемых и "работать быстро, чтобы положить конец войне".

Президент Украины отдельно отметил, что встреча с Трампом в Белом доме 28 февраля прошла "не так, как предполагалось":

"Обидно, что так произошло. Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными".

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