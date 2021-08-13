Следствие назвало предварительную причину взрыва автобуса в Воронеже - газовый баллон, который везла одна из пассажирок.
Об этом "Ленте.ру" сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, взорвался баллон для газовой горелки модели Primus.
Изданию "Коммерсантъ" в правоохранительных органах также сообщили, что версия теракта не подтверждается. По словам их источника, на месте взрыва не найдены поражающие элементы, также не обнаружены проникающие отверстия в автобусе.
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Взрыв автобуса в Воронеже - что известно
12 августа в центре Воронежа, у торгового центра "Галерея Чижова", взорвался пассажирский автобус "ПАЗ".
В результате взрыва пострадали 19 человек. Двое пострадавших скончались.
По факту взрыва транспортного средства возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").
Ранее следователи называли неисправность технического оборудования основной версией взрыва автобуса.