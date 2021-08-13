По предварительным данным, взорвался баллон для газовой горелки модели Primus.

Следствие назвало предварительную причину взрыва автобуса в Воронеже - газовый баллон, который везла одна из пассажирок.

Об этом "Ленте.ру" сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, взорвался баллон для газовой горелки модели Primus.

Изданию "Коммерсантъ" в правоохранительных органах также сообщили, что версия теракта не подтверждается. По словам их источника, на месте взрыва не найдены поражающие элементы, также не обнаружены проникающие отверстия в автобусе.

Читайте такжеПоявилось видео изнутри взорвавшегося в России автобуса с пассажирами

Взрыв автобуса в Воронеже - что известно

12 августа в центре Воронежа, у торгового центра "Галерея Чижова", взорвался пассажирский автобус "ПАЗ".

В результате взрыва пострадали 19 человек. Двое пострадавших скончались.

По факту взрыва транспортного средства возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").

Ранее следователи называли неисправность технического оборудования основной версией взрыва автобуса.

Автор: Денис Прядко