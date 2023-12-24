Подоляк отметил, что у Украины идет четкое сотрудничество с НАТО.

Украина не станет членом НАТО, пока идет война с Россией. Однако у нашей страны есть конкретные договоренности с Альянсом, а генсек НАТО Йенс Столтенберг занимает четкую позицию: Украина станет членом блока, но когда закончит эту войну "справедливым финалом".

Такое заявление сделал в эфире телеканала FREEДОМ советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он напомнил, что 19 декабря на конференции по итогам 2023 года президент Зеленский дал понять, что для того, чтобы стать членом НАТО, Украине необходимо закончить развязанную Россией войну.

"Президент достаточно четко говорит: НАТО готово ли? Потому что если ты принимаешь в Альянс часть Украины, это значит, что ты должен прийти на линию разграничения и встать там. А готово ли к этому НАТО? А кто вам сказал, что Россия с этим согласится? Россия одной из ключевых целей сегодняшней эскалации и в Украине, и на других направлениях называет — отодвинуть от себя НАТО. И что, Россия согласится, что забрала небольшую часть территории, а вся остальная часть Украины стала членом НАТО? Россия тоже на этот вариант не согласится, а значит, война продолжится. Все эти предлагаемые теоретические модели оторваны от реальности. Мы сегодня не имеем конкретного предложения — вступайте в НАТО, допустим, в обозримой перспективе, год-два. Есть предложение — вступайте в НАТО после победы в войне с РФ. Но во время войны никто вам такого предложения не озвучит. Это очевидно", – говорит Подоляк.

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Он также отметил, что у Украины идет четкое сотрудничество с НАТО. В частности, речь идет о военном пакете, военной консультативной попомощи Альянса и целом ряде решений, "которые нам позволяют синхронизировать нашу армию с натовскими стандартами".

"У нас есть политические договоренности, очень конкретные. На Вильнюсском саммите НАТО они частично были закреплены, думаю, что они дальше будут юридически дозакрепляться. Есть позиция генерального секретаря НАТО Столтенберга, который четко говорит, что Украина станет неотъемлемой частью НАТО, но когда Украина закончит эту войну справедливым финалом. Поэтому Украина должна иметь весь необходимый ресурс в полном объеме, в том числе, при помощи Альянса, чтобы эффективно оборонять свою территорию и деоккупировать ее", – резюмировал Подоляк.

Путь Украины в НАТО: последние новости

19 декабря во время пресс-конференции по итогам 2023 года президент Владимир Зеленский откровенно заявил, что Украину пока не приглашают в НАТО. При этом варианты о частичном участии нашей страны в блоке глава государства назвал "бредом".

Позже он отметил, что Украине среди других стран европейского континента едва ли не сложнее всего стать членом этого военного блока. По словам Зеленского, мир в Европе будет надежным лишь тогда, когда Россия будет навсегда лишена любой возможности даже попытаться сделать Украину своим плацдармом.

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