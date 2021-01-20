Здание суда расположено напротив Капитолия, где Джо Байден должен принять присягу.

Сотрудников Верховного суда США в Вашингтоне экстренно эвакуировали из здания из-за угрозы взрыва.

Читайте такжеИнаугурация Джо Байдена в Вашингтоне: онлайн-трансляция церемонии, фото, видео (обновляется)Об этом в Twitter сообщил корреспондент телеканала NBC Марк Сегрейвс.

Позже он уточнил, что в здании суда не обнаружили взрывного устройства.

"Заминирование" Верховного суда США: что еще известно

Как пишет CNN со ссылкой на представителя суда, в учреждение действительно поступило сообщение с угрозой взрыва, однако его сотрудников не эвакуировали.

По словам Алекса Марквардта из CNN, около здания увеличилось количество Национальной гвардии.

Как известно, здание Верховного суда США расположено напротив Капитолия, где проходит церемония инаугурации Джо Байдена.

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Автор: УНИАН