Ограничения были введены в ноябре на фоне вспышки COVID-19 в Венгрии. По состоянию на 8 января вследствие вызванных болезнью осложнений в стране умерли 10 тысяч 440 человек.

Венгрия продлила частичный локдаун, введенный из-за распространения заболевания коронавирусной болезни, до 1 февраля.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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«Поскольку мы не имеем достаточно вакцины, мы будем придерживаться ограничений, которые мы имеем», - сказал премьер-министр Виктор Орбан в пятницу, 8 января.

Ограничения включают комендантский час с восьми вечера до пяти утра, запрет на собрания и закрытия гостиниц и ресторанов (еду можно заказывать только на вынос).

Начальные школы и детские сады будут оставаться открытыми. В старших классах и университетах обучение будут продолжать дистанционно.

Ограничения были введены в ноябре на фоне вспышки COVID-19 в Венгрии. По состоянию на 8 января вследствие вызванных болезнью осложнений в стране умерли 10 тыс. 440 человек.

Коронавирус в Украине

В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.

22 декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 лет охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

24 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу. На январь 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.

Договор о поставке на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО «Лекхим», которое, по официальным подтверждением компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

7 января 2021 года министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал цену одной дозы вакцины против COVID-19.

8 января 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, через какие проверки должна будет пройти российская вакцина от коронавируса "Спутник V", чтобы попасть на рынок Украины.

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Автор: Леся Лещенко