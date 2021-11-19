Демонстрация началась после того, как министр юстиции Рати Брегадзе заявил журналистам, что правительство предлагает перевести Саакашвили в военный госпиталь.

Сотни протестующих собрались в центре Тбилиси, чтобы потребовать перевода заключенного экс-президента Михеила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику, в то время как растет беспокойство относительно здоровья оппозиционера, который голодает уже 50 дней.

Об этом сообщает Радио Свобода.

На митинге 19 ноября, организованном оппозиционным "Единым национальным движением", демонстранты прошли маршем от площади Республики до здания парламента в Тбилиси.

Демонстрация началась после того, как министр юстиции Рати Брегадзе заявил журналистам, что правительство предлагает перевести Саакашвили в военный госпиталь.

Читайте такжеСаакашвили обратился за помощью к властям СШАВоенный госпиталь в Гори "является местом, где его здоровье и безопасность будут защищены государством в полной мере", сказал Брегадзе.

Саакашвили требовал, чтобы его доставили в гражданскую больницу, в чем правительство ему отказало, заявив, что его сторонники будут штурмовать такое заведение.

Состояние Саакашвили

Как сообщал УНИАН, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за 8 лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Сразу после задержания политик объявил голодовку.

8 ноября его перевели в тюремную больницу.

18 ноября уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что согласно заключению специализированной комиссии специалистов и экспертов, созданной народным защитником Грузии Нино Ломджарией, установлены такие диагнозы у Саакашвили: энцефалопатия Вернике, прогрессирующая гипокалиемия, анемия, талассемия, существует вероятность желудочного кровотечения, сильная стрессовая среда. Среди ожидаемых осложнений: эпилептический статус или кома, летальная аритмия, почечная недостаточность, сердечная недостаточность. В случае прекращения голодовки - велика вероятность развития рефидинг-синдрома.

В тот же день Саакашвили перевели в реанимацию тюремной больницы.

Автор: Леся Лещенко