Эксперты утверждают, что после самоизоляции люди не передают коронавирус.

Очень часто встречаются случаи, когда пациент полностью поборол COVID-19 и соблюдал самоизоляцию, но повторный ПЦР-тест на коронавирус все равно оказался положительным. Большое исследование среди баскетболистов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) показало, что даже в этом случае человек безопасен для окружения.

Как сообщает 24 канал со ссылкой на JAMA, чтобы безопасно завершить сезон 2019/2020 во время пандемии, НБА создала специальный закрытый кампус в Орландо, где игроки находились под наблюдением специалистов, ежедневно сдавали тесты и соблюдали все меры предосторожности. В новое исследование включены данные о 3648 спортсменах, проживавших на территории кампуса.

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Если у кого-то из игроков оказывалась инфекция, его немедленно помещали в изоляцию. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) рекомендуют выдерживать карантин в течение 10 дней при отсутствии симптомов заболевания. Однако у 36 человек (1%) результат ПЦР-теста был положительным даже после изоляции, при том что все они переносили инфекцию бессимптомно. Один спортсмен выделял SARS-Cov-2 более 100 дней.

Врачи тщательно наблюдали за этими игроками и подтвердили, что ни один из них не передал инфекцию другим спортсменам после выхода из карантина, хотя они постоянно контактировали с другими баскетболистами, в том числе без масок.

"Таким образом, наши результаты подтверждают наблюдения, что бессимптомные носители, которые прошли карантин, но имеют устойчивые положительные результаты ПЦР-теста с высокими значениями, не заразны", – отметили ученые.

Отметим, в ноябре прошлого года вышел большой обзор 98 исследований, показал, что средняя продолжительность выделения РНК коронавируса составляет 17 дней с начала появления симптомов в верхних дыхательных путях, 14,6 дня – в нижних дыхательных путях, в фекалиях – 17,2 дня, пишет The Lancet.

В одном случае вирус выделялся в течение 83 дней. Однако ни в одном из исследований не было выявлено живые вирусы в тканях или выделениях через 9 суток после появления симптомов. Таким образом, пик вирусной нагрузки приходится на первую неделю заболевания.

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Автор: Виктория Гордиенко