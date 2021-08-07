Уточки участвовали в благотворительном заплыве.

В Чикаго 70 тысяч желтых резиновых уток сбросили в реку, чтобы провести соревнования Chicago Ducky Derby 2021.

"Утиное дерби" организовала некоммерческая благотворительная организация Special Olympics Illinois, занимающаяся соревнования спортсменов с особенностями умственного развития.

За 5 долларов любой желающий мог арендовать утку и поучаствовать в гонке. Среди призов были заявлены автомобиль, путешествие в Мексику, 2 000 долларов и день развлечений в Чикаго с ужином в ресторане.

Чтобы спустить на воду всех уток, понадобился целый грузовик. Соревнования проходили на огороженной территории, а после завершения все игрушки выловили из воды.

По данным на сайте мероприятия, организаторам удалось собрать более 310 тысяч долларов на благотворительные нужды.

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Автор: Катерина Комолова