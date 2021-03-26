По словам французского президента, всему виной соперничество России и Китая в сфере производства вакцин.

Мир столкнулся с войной "нового типа" из-за соперничества в сфере вакцин, в котором участвуют Россия и Китай.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передают Факты.

"Мы столкнулись с мировой войной нового типа, имея дело с действиями России и Китая, которые пытаются через поставки вакцин получить влияние", - заявил Макрон.

Макрон также заявил, что Европа к лету станет крупнейшим в мире производителем вакцин от коронавируса, передает BBC.

Читайте такжеБайден назвал приоритет во внешней политике

"Мы наблюдаем попытки дестабилизации со стороны России и Китая, стремление получить влияние с помощью вакцин, на этом фоне необходимо производить достаточное количество, чтобы удовлетворить собственные потребности", - добавил французский лидер.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская