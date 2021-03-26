Мир столкнулся с войной "нового типа" из-за соперничества в сфере вакцин, в котором участвуют Россия и Китай.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передают Факты.
"Мы столкнулись с мировой войной нового типа, имея дело с действиями России и Китая, которые пытаются через поставки вакцин получить влияние", - заявил Макрон.
Макрон также заявил, что Европа к лету станет крупнейшим в мире производителем вакцин от коронавируса, передает BBC.
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"Мы наблюдаем попытки дестабилизации со стороны России и Китая, стремление получить влияние с помощью вакцин, на этом фоне необходимо производить достаточное количество, чтобы удовлетворить собственные потребности", - добавил французский лидер.
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