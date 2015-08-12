Россия начала разрабатывать ЗРК "Бук" нового поколения

Об этом сообщил генеральный директор НИИ Юрий Белый, передает ТАСС.

По его словам, задачу разработать предложения по дальнейшему развитию линии «Буков» перед НИИ приборостроения имени Тихомирова поставило руководство «Алмаз-Антея».

"Не дожидаясь окончательного решения при полной поддержке Концерна, в институте уже сегодня развернуты работы по отработке перспективных технических решений", - уточнил он.

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Ранее также сообщалось, что Россия разрабатывает новый авианосец, который будет оборудован ядерным энергетическим модулем. Проект будущего российского авианосца находится на стадии разработки.