В мультсериале у пса-спасателя есть друг, поделились в ГСЧС.

Четвероногий любимец всех детей Украины пес Патрон стал героем одноименного приключенческого мультсериала.

В первой серии пес Патрон рассказывает своему другу коту Тому о своем рабочем дне, об этом сообщает в Facebook Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Он (пес - Ред.) получил сообщение о разрушенном мосте и опасной находке в реке - значит, должен действовать и спасать ситуацию", - сказано в сообщении.

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Проект реализуется Детским фондом ООН Unicef Ukraine при поддержке USAID Ukraine-USAID Украина.

Первый эпизод уже доступен для просмотра: youtu.be/XwwXNli5ik8.

Что надо знать о псе Патроне - важные новости

Как известно, пес Патрон (порода джек-рассел-терьер) стал известным во времена полномасштабного вторжения России в Украину. Он помогает спасателям в разминировании территорий, которые освобождены от российских оккупантов.

1 сентября 2022 года "Укрпочта" презентовала первую благотворительную марку "Пес Патрон". Благодаря продаже марки планировали собрать более 1 млн евро на машину для разминирования, остальные средства пойдут на поддержку приютов для животных. Марочный лист включает 8 марок с изображением жизни Патрона, изготовленных на самоклеящейся бумаге. Тираж - 1 млн экземпляров.

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