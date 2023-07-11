Глава государства пообещал новые важные инструменты защиты для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 12 июля, планирует ряд двусторонних встреч в рамках саммита НАТО в Вильнюсе.

По словам главы государства, приоритетным вопросом во время обсуждений будет оборона Украины.

"Я благодарен партнерам за готовность делать новые шаги. Больше оружия для наших воинов - больше защиты жизни для всей Украины. Привезем в Украину новые важные инструменты защиты", - отметил президент.

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Зеленский добавил, что на завтра запланированы двусторонние встречи с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами.

"Запланировано и первое инаугурационное заседание Совета Украина-НАТО", - уточнил глава государства.

Саммит НАТО в Вильнюсе - что известно

Сегодня, 11 июля, в Вильнюсе начался саммит НАТО, который продлится и завтра. В частности, лидеры НАТО согласились убрать требование о выполнении плана действия по членству для Украины. Однако, пригласить Украину смогут, если все страны придут к согласию.

Кроме того, сегодня Украина официально сформировала коалицию по подготовке украинских пилотов на самолетах F-16. Меморандум подписали 11 стран-партнеров, которые будут проводить учения. Кроме Украины, в коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

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