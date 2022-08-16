Кишинев и Тирасполь имеют разные взгляды на географические границы непризнанного Приднестровья.

Независимость непризнанного Приднестровья не сможет решить проблему в регионе.

Об этом молдавский вицепремьер-министр по вопросам реинтеграции Олег Серебрян рассказал в интервью Jurnal.md.

Главная причина в том, что Кишинев и Тирасполь имеют разные взгляды на географические границы Приднестровья.

"Во-первых, нам надо понять, что есть Приднестровье, потому что Кишинев и Тирасполь имеют разные взгляды на географические границы региона. В Тирасполе считают, что Кочиеры, Кошница, Варница и даже Копанка должны быть частью так называемой "Приднестровской Молдавской Республики". Если вы посмотрите на их карты, то увидите, что, по их мнению, не только территории, которые сейчас контролирует неконституционная власть Приднестровья, но и еще восемь населенных пунктов должны войти в состав", - пояснил Серебрян.

В Молдове убеждены, что план Тирасполя стать независимым является нереалистичным.

"Я слышал разные гипотезы о том, что лучше дать им независимость, а они отдадут нам Бендеры, но это нереалистичный план. Это может показаться легким решением, но нам не хотелось бы получить по соседству территорию, которая полностью вышла из-под контроля. Независимость Приднестровья не может быть решением, потому что приведет лишь к большей нестабильности в регионе", - пояснил вицепремьер-министр.

Серебрян подчеркнул, что нерешенный приднестровский конфликт не помешает европейской интеграции Молдовы.

"Это возможно, как с Кипром. Украина сейчас тоже кандидат на вступление в ЕС. В случае левобережья Днестра важно, чего хотят люди. Поэтому так важно изменение менталитета населения. Я недавно говорил в Брюсселе, что мы должны сделать все возможное, чтобы интеграция ЕС и реинтеграция страны проходили синхронно, параллельно, в том числе с помощью позитивной мотивации граждан", - подытожил он.

Как писал УНИАН, ранее Министерство иностранных дел Молдовы не разрешило въезд на территорию своей страны российским военным. Речь идет об оперативной группе (ОГРО), базирующейся в Приднестровье.

Накануне российские пропагандисты распространяли манипулятивные заявления так называемого главы МИД непризнанного Приднестровья Виталия Игнатьева о возможной эскалации в регионе. Он заявил, что "возможный выход Молдовы из соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье может привести к военным действиям".

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