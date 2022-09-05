Этому тигру несколько месяцев, на Закарпатье его привезли из Донбасса, спасая от войны.

На украинско-словацкой границе фотоловушки зафиксировали тигра, сбежавшего из хозяйства в селе Стричава на Закарпатье.

Об опасном звере предупредили жителей словацкого села Улич на востоке Словакии, сообщает портал tvnoviny.sk.

"Сообщаем вам, что рядом с селом перемещается тигр, сбежавший из зоопарка в Украине. Просим вас быть бдительными и ограничить передвижение за пределами ваших домов. Если вы увидите животное, звоните в полицию или главе села", - говорилось в предупреждении.

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"Поступили три телефонных звонка с предупреждением из полиции. Сначала о том, что тигр пересекает границу, позже о том, что он уже перешел границу и последнее сообщение о том, что он направляется в кадастр нашего села", - сказал глава села Ян Холинка.

Тигра также зафиксировала фотоловушка примерно в 5 км от села Брезовец.

Предупреждение о звере также появилось на Facebook-странице полиции Словакии. Согласно опубликованной информации, предупреждение о тигре полиция получила от своих украинских коллег в субботу в 17:30.

Выяснилось, что тигр сбежал из домашнего разведения одного из жителей села Стричава Закарпатской области. Мирослав Бураль, директор администрации национального парка "Полоныны", подтвердил эту информацию агентству TASR. По его словам, детеныша тигра вывезли из зоопарка на востоке Украины в начале войны.

"Это детеныш нескольких месяцев, он был помещен в разведении в вольере, куда его ходили фотографировать семьями с детьми, поэтому он привык к присутствию людей", - рассказал Бураль.

Как сообщал УНИАН, на Киевщине показали трех маленьких тигрят. Мать полосатых малышей пережила оккупацию она забеременела всего за день до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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