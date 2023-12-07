Дэвид Кэмерон призвал Конгресс США оказать Украине "крайне необходимую" помощь.

Миру нужно сосредоточиться на войне РФ против Украины, несмотря на обострение в секторе Газа, в противном случае российский лидер Владимир Путин "вернется за добавкой". Об этом в интервью Sky News заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Он отметил, что война России против Украины - это "борьба нашего поколения", которая несет угрозу безопасности на всем европейском континенте.

"Мы знаем, что если не остановить Путина здесь, он вернется за добавкой, а в кулуарах враги США будут радоваться", - считает дипломат.

При этом Кэмерон не соглашается с мнением о том, что Соединенные Штаты будут рассматриваться как менее надежный союзник в случае, если Конгресс не поддержит предоставление многомиллиардного пакета помощи, который включает поддержку Украины. По словам Кэмерона, эти деньги "крайне необходимы" Киеву, впрочем решение этого вопроса "осложняется политикой".

Военная поддержка Великобритании Украины

Накануне Великобритания объявила о новой помощи Украине. Об этом во время своего визита в Соединенные Штаты объявил министр иностранных дел Королевства Дэвид Кэмерон.

Ранее УНИАН сообщал, что Великобритания объявила о новом пакете "зимней" помощи Украине. Общий объем финансирования составит почти 47 миллионов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: