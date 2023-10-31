До этого РФ неоднокрано обвиняла Украину в разработке биологического оружия.

Ведущее шпионское агентство Китая (Министерство государственной безопасности (МГБ) предупредило об угрозе применения генетического оружия, нацеленного на определенную расу, пишет Newsweek.

"Генетическое оружие может быть разработано даже для уничтожения заранее определенной расы, избирательно атаковать цели с определенными расовыми генами", - говорится в сообщении агентства.

Заявляется, что якобы какая-то зарубежная неправительственная организация наняла китайцев для сбора "данных и информации о распространении биологических видов в различных местах" и заставила их "загрузить собранные данные через приложение". Отмечается, что эти данные были переданы за пределы Китая и могли поставить под угрозу его "биологическую и экологическую безопасность".

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"По сравнению с традиционным биологическим оружием и химическим оружием, генетическое оружие более скрытно, обманчиво, легко распространяется и вредно в долгосрочной перспективе. Его трудно изолировать, и оно имеет низкую стоимость. Последствия будут разрушительными", - также указывается в сообщении.

Отмечается, что ранее министерство призывало китайцев информировать свои организации общественной безопасности о любых подозрительных действиях, которые "угрожают национальной безопасности".

Ранее российские пропагандисты неоднократно заявляли, что в Украине создается биологическое оружие. В ООН эти утверждение не раз опровергали.

Кроме того, США и их союзники обвиняли РФ в бесполезной трате времени Совбеза ООН и распространении лживой информации о "военно-биологических программах" в Украине.

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