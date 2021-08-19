При этом организации по защите прав животных и феминисты считают, что форма боя быков и клички животных не имеют ничего общего с феминизмом.

В испанском городе Хихон решили отменить корриду из-за неполиткорректных кличек быков.

Об этом сообщает издание 20minutos.

Мэр Ану Гонсалес отметил, что животные не должны использоваться для "формирования идеологии, противоречащей правам человека".

"Город, который верит в равенство женщин и мужчин, верит в интеграцию и открытые для всех двери, не может допускать такие вещи", - заявила она.

При этом организации по защите прав животных и феминисты считают, что форма боя быков и клички животных не имеют ничего общего с феминизмом.

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Что такое коррида

Коррида - наиболее распространённая форма боя быков, традиционное испанское зрелище, практикующееся также и в некоторых других странах.

Само слово corrida образовано от глагола correr, главное значение которого "бежать". А словосочетание corrida de toros можно перевести как "бег быков". Испанцы в обиходе называют корриду просто toros, то есть "быки".

Все правила, касающиеся проведения корриды и других представлений с быками, а также выращивания быков и обучения будущих тореро, регулируются в Испании Королевским декретом, утверждающим Регламент.

Автор: Денис Прядко