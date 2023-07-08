Евросоюз приветствует ликвидацию химического оружия.

Евросоюз приветствует окончательную ликвидацию известных в мире запасов химического оружия после того, как этот процесс завершили Соединенные Штаты.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном на сайте Европейской службы внешних дел. Боррель напомнил, что США ликвидировали последние запасы химического оружия "раньше запланированного срока, установленного на сентябрь этого года, безопасным и экологически обоснованным способом".

Боррель подтвердил готовность Евросоюза к мощной политической и финансовой поддержке имплементации Конвенции о запрете химического оружия.

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"Завершение работ по уничтожению является важной вехой в имплементации Конвенции о запрещении химического оружия через 25 лет после вступления ее в силу. Конвенция является ключевым элементом международной архитектуры нераспространения и разоружения", – отметил он.

Ликвидация химического оружия

В соответствии с Международной конвенцией по химическому оружию, которая вступила в силу в 1997 году и к которой присоединились 193 страны, США должны были ликвидировать оставшееся химическое оружие до 30 сентября.

7 июля 2023 года в СМИ появилась информация о том, что США уничтожают последние известные в мире запасы химоружия. Американские вооруженные силы не использовали смертоносное химическое оружие в бою с 1918 года.

8 июля стало известно о том, что США избавились от последних запасов химического оружия.

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