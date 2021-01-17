На месте работают спасатели.

У берегов Турции в акватории Черного моря потерпел крушение российский сухогруз.

Читайте такжеДвое больных COVID-19 украинцев находятся на корабле, который застрял возле Малайзии

Как сообщает Mash, происшествие произошло в провинции Бартын. На месте работают спасатели, они ищут 15 членов экипажа.

Как сообщает «Анадолу», турецкие спасатели ведут операцию по спасению около 15 членов экипажа, предположительно находящихся на трех шлюпках.

«Информации о погибших или затоплении спасательных шлюпок не поступало. Из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена, спасатели с трудом направляются в зону бедствия», - сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

Больше новостей по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров