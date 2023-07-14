Они устроили стычку прямо во время выступления Юлика и Андрея Залиско.

Украинские артисты Юлик и Андрей Залиско во второй раз прошли благотворительный тур по городам Европы. Крайний, в частности, состоялся в Испании. В списке концертного тура были города: Михаси, Малази, Барселона, Торревьеси, Аликанте, Картахена, Мадрид, Кальп, Мурсия, Севилья и Уэльва.

На одном из концертов, по словам Юлика, организаторы сообщили, что во время мероприятия произошла стычка пророссийски настроенных людей.

В частности, благодаря охране, стычку удалось остановить, а неадекватных россиян разогнали украинские активисты.

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"Жаль, что меня там не было, я ведь был на сцене. Я бы остановил концерт и лично врезал тем, кто препятствует благородной цели – сбору средств для ВСУ. К счастью, мы свою миссию выполнили, и уже передали более 17 тысяч евро помощи нашей стране. Я команде сообщил, что в случае таких ситуаций немедленно сообщать мне. Вместе к победе! Слава Украине", - сказал Юлик в комментарии УНИАН.

Чем известны Юлик и Андрей Залиско

Юлик - украинский шоумен, автор и композитор песен, саундпродюсер и ведущий ивентов. Бывший участник коллектива "DZIDZIO". В 2021 году стал звездным экспертом телепроекта "Поют все" на телеканале Украина.

Андрей Залиско - украинский эстрадный певец в стиле поп-фольк, заслуженный артист Украины. Сотрудничал с "Территорией А" и "Национальным хит-парадом" и гастролировал с группами "Ван Гог" и "Фантом 2". Выпустил 10 альбомов, некоторые из которых были переизданы за границей.

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