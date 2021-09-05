Пострадали женщина 58 лет и мужчина 66 лет.

В Берлине 29-летний гражданин Афганистана, который проживал в Германии с 2016 года, напал с ножом на двух человек — 58-летнюю садовницу в местном парке и 66-летнего случайного прохожего.

Об этом сообщает издание Express со ссылкой на информацию немецких правоохранителей.

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В полиции отмечают, что гражданин Афганистана напал на садовницу, поскольку считает, что женщина не должна заниматься такой работой. Случайный прохожий пострадал после того, как бросился на помощь женщине.

Обе жертвы получили серьезные ранения и были госпитализированы.

В полиции Берлина сообщили, что у злоумышленника могут быть проблемы с психикой. Кроме этого, правоохранители изучают вариант религиозной мотивации для совершения этого преступления.

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Автор: Павел Степанец