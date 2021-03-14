Толпа окружила микроавтобус президента и попыталась выбить в машине окна.

В аргентинском городе Лаго-Пуэло толпа протестующих окружила кортеж президента страны Альберто Фернандеса. В микроавтобус главы государства полетели камни, несколько человек пытались выбить машине окна и бросались на капот.

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Об этом со ссылкой на аргентинские СМИ сообщает DW. Видео с места событий сняли журналисты аргентинского ТВ. На кадрах можно видеть, что протестующие окружились микроавтобус президента и попыталась выбить в машине окна. Сам Фернандес в это время находился в машине.

Отмечается, что автомобили из кортежа Фернандеса смогли выехать из толпы, обошлось без пострадавших.

Визит президента связан со страшными пожарами, которые опустошили регион. После инцидента он передвигался на вертолете.

По информации портала Clarin, протестующие выступают против проектов горной добычи в провинции Чубут. В местности у подножья Анд найдены большие залежи золота, серебра и урана, но против разработки этих ресурсов выступают местные жители и эко-активисты.

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Автор: Дмитрий Захаров