Документы были рассекречены по приказу Дональна Трампа.

В 1960-х годах правительство США рассматривало возможность устроить серию терактов на территории США, чтобы обвинить в этом Кубу и тем самым оправдать военное вторжение на остров. Как пишет Daily Mail, об этом говорится в документах Пентагона, которые были рассекречены по приказу Дональда Трампа.

В 12-страничном отчете, подписанном Объединенным комитетом начальников штабов в марте 1962 года (за полгода до так называемого Карибского кризиса), перечисляются идеи терактов "под чужим флагом" против американских граждан. План под кодовым названием "Нортвудс" (Northwoods) предусматривал серию нападений в США и за рубежом, чтобы настроить общественное мнение против Кубы.

"Мы могли бы развернуть коммунистическую кубинскую террористическую кампанию в районе Майами, в других городах Флориды и даже в Вашингтоне", - говорится в документе, где перечислены немало идей того, как разжечь ненависть американцев против Кубы.

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Помимо нападений на гражданских, в Пентагоне также рассматривали возможность "взорвать американский корабль в Гуантанамо", чтобы "списки потерь в американских газетах вызвали полезную волну национального возмущения".

Тогдашний президент США Джон Кеннеди отказался от операции "Нортвудс", когда она попала на его стол.

Как отмечает Daily Mail, о существовании операции "Нортвудс" стало известно еще в 2001 году, когда Комиссия по пересмотру записей об убийстве Джона Ф. Кеннеди обнародовала большую часть этого документа.

Трамп рассекретил материалы об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп является сторонником многочисленных теорий заговора, в частности тех, что существуют вокруг темы убийства Джона Кеннеди в 1963 году.

После возвращения в Белый дом на этой неделе он издал указ о снятии грифов секретности с документов о громких политических убийствах 1960-х годов - президента Джона Кеннеди, его младшего брата и на момент убийства кандидата в президенты Роберта Кеннеди и религиозного проповедника и лидера движения за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга.

В указе, подписанном Трампом в Овальном кабинете, говорится о том, что общественный интерес преобладает над любым возможным вредом обороне, разведке, правоохранительным органам или дипломатическим операциям.

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