О замысле экс-президента США журналистам рассказали его советники.

"Мирный план" Дональда Трампа, который он хочет реализовать в случае своего возвращения в Белый дом, заключается в том, чтобы жестко угрожать и Украине, и России, принуждая их к немедленным переговорам. Об этом осведомленные источники рассказали изданию Bloomberg.

По словам одного из советников Трампа, тот планирует шантажировать Украину остановкой американской военной помощи, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров с Москвой. В свою очередь Россию Трамп планирует принудить к тому же угрозами наоборот увеличить поставки оружия Украине. Советники Трампа Ларри Кудлоу и Роберт О'Брайен также публично настаивали на ужесточении санкций против Центрального Банка России, чтобы склонить Путина к мирному соглашению.

При этом источники уверяют, что на текущий момент команда Трампа не ведет никаких переговоров с российскими или украинскими посредниками на эту тему. Это объясняют нормами американского законодательства, которые запрещают частным лицам вести переговоры от имени правительства.

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Трамп обещает быстро закончить войну в Украине

Как писал УНИАН, за последние два года Дональд Трамп неоднократно обещал покончить с войной в Украине. При этом он уверял, что сможет сделать это в течение 24 часов после возвращения в Белый дом.

Обычно Трамп избегает раскрывать подробности того, как именно он планирует примирить Украину с государством-агрессором. Однако летом прошлого года экс-президент США сделал неосторожное заявление, из которого прямо следует его намерение отдать Путину всю оккупированную территорию Украины, если не больше.

"Я думаю, что они (украинцы) будут иметь право оставить себе большую часть того, что они отвоевали [во время контрнаступления ВСУ весной и осенью 2022 года], и я думаю, что Россия тоже согласится на это", – сказал он в июне 2023 года.

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