Сотрудники западных спецслужб называли его одним из самых опасных людей в мире, поскольку он передавал технологии по созданию атомной бомбы Северной Корее, Ирану и Ливии.

От последствий СOVID-19 в Пакистане умер ядерный физик Абдул Кадир Хан - человек, которого считали отцом пакистанской ядерной программы.

Как сообщает ВВС, сотрудники западных спецслужб называли его одним из самых опасных людей в мире, поскольку он передавал технологии по созданию атомной бомбы Северной Корее, Ирану и Ливии.

85-летний Хан ранее был госпитализирован в связи с коронавирусом.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что страна потеряла "национального героя".

Читайте такжеВ Дубае полиция изъяла 500 килограммов чистого кокаина на сумму 136 миллионов долларов (видео)"Наш народ любил его, потому что во многом благодаря ему мы получили ядерное оружие", - написал глава пакистанского правительства в Twitter.

Бывший директор ЦРУ Джордж Тенет называл Хана "по меньшей мере настолько же опасным", как Усам бин Ладен - организатор нападений на США 11 сентября 2001 года и лидера террористической организации "Аль-Каида".

В 1961 году Хан уехал в ФРГ для изучения металлургии в техническом университете и в 1967 году получил диплом инженера-металлурга. В 1972 году стал доктором наук, диссертацию написал на немецком языке, которым владел свободно.

После защиты диссертации Хан получил работу в физической лаборатории в Амстердаме, связанной с компанией URENCO (одного из крупнейших в мире производителей обогащению урана).

После испытания Индией ядерного оружия в 1974 году Хан, занимавший высокий пост в URENCO, решил вернуться в Пакистан, обладая при этом важными знаниями для создания ядерного оружия. 28 мая 1998 года Пакистан испытал первую свою ядерную бомбу на основе обогащённого урана.

Это событие вызвало общенациональное празднование.

В 2004 году он был арестован за нелегальное предоставление ядерных технологий Ирану, Ливии и Северной Корее. В телевизионном обращении Хан тогда заявил, что "глубоко раскаивается и приносит безусловные извинения". Тогдашний президент Пакистана Первез Мушарраф помиловал его, но до 2009 года физик находился под домашним арестом.

На Западе многие были недовольны чрезмерно мягким обращением с Ханом, а на родине он оставался символом национальной гордости.

Остаток своих дней он провел в некоем странном мире - не будучи по-настоящему свободным, но и не в заключении.

Пакистанцы считали его национальным героем, поскольку он помог им получить атомную бомбу, но при этом ему было запрещено покидать территорию страны и как-либо контактировать с внешним миром.

"Он помог нам получить ядерные средства сдерживания, которые спасли нашу страну. Благодарный народ никогда не забудет его заслуг", - заявил президент Пакистана Ариф Алви.

Ранее сообщалось, что в пакистанском городе Кветта террорист-смертник напал на военную базу.

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Автор: Тамара Отовская