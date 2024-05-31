Недавно украинские беспилотники одну за другой поразили две станции ядерного предупреждения оккупантов - Воронеж М и Воронеж ДМ, которые предназначены в частности для отслеживания баллистических ракет большого радиуса действия. Система дальнего обнаружения ракет - одна из ключевых в общей системе ядерного сдерживания.

Это пощечина в сторону россиян, поскольку мы задели стратегическое вооружение, которое должно было отвечать за ядерную безопасность. Из этих событий можно сделать несколько выводов. Самый первый: если до столь серьезного оружия долетели небольшие беспилотники, то речь о том, что система российской противовоздушной обороны - дырявая. Хваленые вражеские комплексы С-300 или С-400 не выдерживают никакой критики.

Второй важный вывод - эти поражения имеют стратегический характер. Почему этот вопрос стратегический? Дело в том, что россияне будут терять в части производства и продажи этого оружия на мировые рынки. Бывшие стабильные покупатели - Малайзия, Индия, Египет, Бразилия - задумаются, стоит ли дальше покупать у россиян такое оружие. К примеру, Египет уже отказался от проекта Су-30/Су-35...

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Чтобы понять, о каких суммах идет речь, скажу: один дивизион С-400 - это 1,2 миллиарда долларов. Так что понимаем, как много россияне теряют и потеряют еще. Кстати, малоизвестный факт - Россия, по итогам прошлого года, как мировой продавец оружия, впервые перешла со второго места на третье. Это произошло как раз благодаря таким ударам украинских БПЛА.

Еще один момент: хотя к российско-украинской войне станции ядерного предупреждения не имеют непосредственного отношения, но они частично применялись для подавления сигнала GPS и Starlink (ракеты ATACMS отслеживаются с помощью локаторов С-300 и С-400 и других). Следовательно, ущерб, который им нанесен, также имеет какой-то коэффициент полезности в этом плане (хотя отремонтировать эти станции россияне потенциально могут, и довольно быстро).

Но самое главное - такие удары беспилотников размывают страх перед Путиным в части ядерного удара (после ударов Сил обороны Украины по станциям Воронеж М и Воронеж ДМ, США не запретили бить по объектам, как это было с НПЗ, а лишь "выразили обеспокоенность"). То есть, чтобы наши западные союзники поняли, что ядерные угрозы России - блеф, надо подбить беспилотником "ядерную установку".

Петр Черник, военный эксперт