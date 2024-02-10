Тысячи людей получили ранения, многие из которых потеряли конечности, зрение, слух или память, в том числе в результате черепно-мозговых травм, вызванных взрывами.

Правозащитная организация Human Rights Watch оценила число погибших во время боев в Мариуполе мирных жителей минимум в 8 тысяч человек. Об этом говорится в опубликованном организацией расследовании последствий осады и штурма Мариуполя российскими войсками в первые месяцы войны.

Расследование основано на 240 интервью Human Rights Watch и Truth Hounds, ведущей украинской правозащитной организации, с преимущественно переселенцами из Мариуполя, а также на анализе более 850 фотографий и видео, документов и десятков спутниковых снимков, проведенных Human Rights Watch и архитектурно-криминалистической группы SITU Research (она ранее моделировала такими методами места расстрелов в Буче и обстрела вокзала в Краматорске в апреле 2022 года).

Отмечается, что группы подробно задокументировали 14 нападений, в результате которых было повреждено или разрушено 18 зданий, в результате чего погибли и получили ранения гражданские лица. В их число входят нападения, в результате которых пострадали две больницы, городской драматический театр, склад продуктов питания, пункт раздачи гуманитарной помощи, супермаркет и жилые дома.

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"В ходе этих нападений Human Rights Watch и Truth Hounds либо не обнаружили никаких доказательств украинского военного присутствия внутри или вблизи пострадавших сооружений, либо лишь незначительное военное присутствие, что делает их явно незаконными", - отмечается в докладе.

Среди выводов Human Rights Watch:

Анализ спутниковых снимков, фотографий и видео главных кладбищ города показал, что в период с марта 2022 года по февраль 2023 года в Мариуполе было похоронено более 10 000 человек. Сравнивая рост могил с нормальным уровнем смертности в городе, группы подсчитали, что в результате боевых действий или по причинам, связанным с войной, погибли не менее 8000 человек, хотя сколько из них гражданских - неизвестно, отмечается в расследовании.

При этом данная оценка является консервативной и общее число погибших может быть значительно выше: в некоторых могилах находилось несколько тел, а останки других, скорее всего, были погребены под развалинами. Некоторые всё ещё захоронены в стихийных могилах, а другие, возможно, умерли позже по причинам, связанным с войной. Некоторые родственники пропавших без вести до сих пор ищут своих близких.

В то же время украинские источники называли намного большие цифры погибших. Мэрия Мариуполя говорила о более 20 тысяч погибших.

Тысячи людей получили ранения, многие из которых потеряли конечности, зрение, слух или память, в том числе в результате черепно-мозговых травм, вызванных взрывами.

2. Из довоенного населения в 540 тысяч человек к середине мая 2022 года около 400 тысяч жителей бежали из Мариуполя.

В докладе также указаны 17 подразделений российских и связанных с Россией сил, которые действовали в Мариуполе в марте и апреле 2022 года, в разгар боевых действий, а также указаны люди, которые в силу командной ответственности могут быть привлечены к уголовной ответственности за военные преступления, связанные с незаконными нападениями и возможным произвольным блокированием гуманитарной помощи и эвакуации.

Список возглавляет президент Владимир Путин, за ним следует министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и еще несколько генералов.

В числе лиц, не входящих в военную вертикаль командования, но несущих, как полагает Human Rights Watch, командную ответственность за военные преступления в Мариуполе, перечислены двое чеченских руководителей – Рамзан Кадыров и Адам Делимханов – и глава "ДНР" Денис Пушилин.

Ситуация в Мариуполе

По данным мэрии Мариуполя, с начала полномасштабной войны в городе было повреждено 90% жизненно важной инфраструктуры.

В результате нападения войск РФ было убито около 22 тыс. мирных людей. Осенью 2022 года сообщалось, что около 200 тыс. жителей города выехали на подконтрольную часть Украины.

В то же время оккупанты пытаются создать видимость мирной жизни в городе. Так, недавно немецкий журналист снял репортаж о жизни в оккупированном Мариуполе, где подал ситуацию по канонам роспропаганды. Он заявил, что город восстанавливается, жители настроені пророссийски и сопротивления в городе не наблюдается.

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