Западным союзникам Киева необходимо согласовать дополнительные поставки вооружения.

Украинские военные рискуют потерять контроль над воздушным пространством страны. Такой сценарий возможен, если Запад не ответит на просьбу о дополнительном вооружении.

Издание The Times пишет, что сверхсекретные документы Пентагона, которые просочились в сеть, выявили слабые места украинской армии, и прозвучали тревожным звоночком. Они показали, что Украине настолько не хватает зенитных боеприпасов, что она может потерять контроль над своим небом в пользу России уже в следующем месяце.

Это не стало неожиданностью для солдат, удерживавших линию от Сватово до Кременной, где российские войска пытались прорваться каждый день после того, как в сентябре они были вытеснены из большей части Харькова. Внимание Кремля в то время было сосредоточено на другом: Южном фронте в Херсоне и "мясорубке" Бахмуте, где погибли тысячи солдат с обеих сторон.

Видео дня

Россия уже обратила внимание на сокращение поставок ПВО Украины. Зимняя кампания по уничтожению гражданской инфраструктуры Украины, возможно, и не увенчалась успехом, но она привела к концентрации средств ПВО над городами и ключевыми объектами, в результате чего линия фронта практически не прикрывалась

В то же время Россия усовершенствовала свою "тупую" бомбу ФАБ-500, снабдив ее крыльями и системой GPS, которая позволяет сбрасывать ее с боевого самолета и самостоятельно добираться до намеченной цели, при этом самолет никогда не входит в воздушное пространство Украины, а значит не рискует быть уничтоженным. Именно такая бомба, сброшенная с Су-34, стала причиной случайного удара по российскому городу Белгород, в результате чего пострадали по меньшей мере три человека. Аналитики связывают рост подобных инцидентов с резким увеличением числа полетов российских военных.

Украинские военные планировщики теперь задаются вопросом, как можно обеспечить воздушное прикрытие наземных войск в надвигающемся наступлении.

Ситуация на фронте по состоянию на 22 апреля - что известно

В Генштабе ВСУ сообщил, что за сутки 21 апреля защитники Украины отбили 53 атаки оккупантов. Россияне пытались идти в нступление на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, а самой горячей точкой фронта остается город-крепость Бахмут.

В то же время общие боевые потери РФ в войне против Украины с 24 февраля 2022 года уже ориентировочно составили 185 730 человек личного состава.

Вас также могут заинтересовать новости: