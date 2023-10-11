Однако официального подтверждения этим данным еще не поступало.

Иордания перебрасывает дополнительные войска к границе с Израилем.

Этот шаг последовал после заявлений жителей Иордании о намерении прорвать границу и вторгнуться в Израиль в ближайшую пятницу, сообщает Голос "Израиля".

При этом, как сообщили иорданские СМИ, переброска делается для того, чтобы помешать местным палестинцам прорваться и помочь боевикам ХАМАСа. Однако официального комментария по этому поводу от властей страны еще не последовало.

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Ранее в иорданской столице Аммане у здания мечети аль-Хусейни прошли митинги палестинцев и местных арабов, которые выражали недовольство проамериканской политикой руководства государства. Однако, в публичном обращении король Иордании Абдалла заявлял, что мир на Ближнем Востоке невозможен без создания палестинского государства.

Отношения Израиля и Иордании

Напомним, в начале октября отношения между двумя странами испортились на фоне религиозных разногласий. Так, в МИД Иордании заявили, что Израиль ограничивает доступ мусульманским верующим к Храмовой горе.

Перед этим премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил о строительстве нового забора на границе с Иорданией после того, как появилась информация о пресечении ЦАХАЛом контрабанды иранской взрывчатки из Иордании в Израиль.

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