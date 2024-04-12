Они поддержали позицию Соединенных Штатов.

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) считают, что шквал атак украинских БПЛА на российские нефтеперерабатывающие заводы может подорвать глобальные рынки нефтепродуктов. Об этом сообщает Bloomberg.

Массированные атаки украинских дронов на российские НПЗ продолжаются с начала года. Некоторые из них оказались крайне успешны. Так, в конце марта Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод был вынужден полностью остановить производство из-за проблем, вызванных атакой украинского БПЛА.

В целом, только с начала года до 18 марта произошло 15 атак дронов на 13 НПЗ в 9 регионах РФ. Как отметило МЭА в своем отчете, из-за таких атак примерно 500-600 тыс баррелей в день мощностей РФ по переработке сырой нефти могут потерять в этом квартале на валовой основе без компенсаций.

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Если поврежденные НПЗ или блоки остановятся для ремонта на четыре-восемь недель, то это может привести к "значительной потере" российского экспорта нефтепродуктов. При этом, как отмечает Bloomberg, международные рынки зависят от экспорта российской нефти, дизтоплива и авиационного топлива.

Заметим, что на сегодня фактическое падение нефтепереработки оказалось ниже, чем предполагалось.

США против атак российских НПЗ

Напомним, недавно министр обороны США Ллойд Остин выразил похожую позицию, заявив, что атаки украинских дронов по российским НПЗ могут оказать негативное влияние на мировой энергетический рынок.

В свою очередь, сенатор-республиканец Том Коттон сказал, что действующая администрация препятствует Украине: причиной этого он назвал ее обеспокоенность из-за возможного роста цен на бензин накануне выборов в Соединенных Штатах.

Интересно, что ранее в марте информацию Financial Times об американском требовании не наносить удары по российским НПЗ в Офисе президента Украины назвали фиктивной.

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