В воскресенье утром, 4 апреля, в озере Нам Нгум, близ столицы Лаоса, перевернулась яхта.
По данным Синьхуа, на ней находился бывший президент страны Тюммали Сайнясон.
Сообщается, что инцидент произошел около 10:30 по местному времени. Всего на борту яхты находилось около десяти человек. В это время в столичном районе начался внезапный шторм с сильным ветром, громом и ливнем.
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Озеро Нам Нгум расположено примерно в 60 километрах к северу от Вьентьяна и является местом отдыха столичных жителей в выходные.
Как передает ТАСС, ссылаясь на данные местных спасателей, экс-президент был эвакуирован и доставлен в госпиталь, его младший сын и две дочери также спасены. Судьба других пассажиров яхты остается неизвестной.
На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы на месте крушения.
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