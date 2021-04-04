По данным СМИ, яхта попала в шторм.

В воскресенье утром, 4 апреля, в озере Нам Нгум, близ столицы Лаоса, перевернулась яхта.

По данным Синьхуа, на ней находился бывший президент страны Тюммали Сайнясон.

Сообщается, что инцидент произошел около 10:30 по местному времени. Всего на борту яхты находилось около десяти человек. В это время в столичном районе начался внезапный шторм с сильным ветром, громом и ливнем.

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Озеро Нам Нгум расположено примерно в 60 километрах к северу от Вьентьяна и является местом отдыха столичных жителей в выходные.

Как передает ТАСС, ссылаясь на данные местных спасателей, экс-президент был эвакуирован и доставлен в госпиталь, его младший сын и две дочери также спасены. Судьба других пассажиров яхты остается неизвестной.

На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы на месте крушения.

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Автор: Денис Прядко