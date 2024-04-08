Новый завод TSMC хотят ввести в эксплуатацию до конца десятилетия.

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) получит от США 6,6 млрд долл грантов и 5 млрд долл займов для строительства заводов в штате Аризона, что является дополнительными усилиями президента Джо Байдена по увеличению внутреннего производства критически важных технологий. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно предварительному соглашению, объявленному в понедельник, TSMC построит новый завод в Финиксе, добавив его к двум другим предприятиям в Аризоне, которые, как ожидается, начнут производство в 2025 и 2028 годах.

Третий завод будет использовать передовую технологию производства: согласно плану, его введут в эксплуатацию к концу десятилетия.

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По словам министра торговли США Джины Раймондо, 2-нанометровые чипы, которые будут производить на заводе, будут критически важными для новых технологий, включая такие сферы как искусственный интеллект.

"Впервые в истории мы будем производить самые современные полупроводниковые чипы в больших масштабах здесь, в Соединенных Штатах Америки, кстати, с американскими работниками", - заявила государственный деятель.

TSMC - справка

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. является крупнейшей в мире монопрофильной независимой компанией по производству полупроводников. Штаб-квартира TSMC находится в Синьчжу - городе в северо-западной части Тайваня.

Специалисты TSMC разработали много перспективных технологий, производственных процессов, средств проектирования и стандартных архитектур. Среди клиентов компании такие гиганты как Huawei, Realtek, AMD, NVIDIA и Intel.

Полупроводниковое противостояние

Напомним, в марте стало известно, что правительство Индии дало старт проекту стоимостью 15 млрд долл. по строительству трех заводов, которые будут производить полупроводниковые интегральные микросхемы.

По мнению экспертов, такие инвестиции помогут превратить страну в глобальный производственный центр и в перспективе навязать конкуренцию ведущим мировым государствам.

А в прошлом году сообщалось, что Соединенные Штаты усилят контроль за экспортом чипов в КНР. Новые правила удвоят количество оборудования, экспорт которого будет требовать специальных лицензий.

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