'Трудно описать боль': девушка Дурова потеряла ребенка из-за стресса после его задержания

Дуров о беременности Вавиловой узнал, находясь в полицейском участке.

Девушка основателя Telegram Павла Дурова, Юлия Вавилова, была беременна во время его задержания во Франции, но потеряла ребенка. Как признался сам Дуров, он узнал об этом, когда был в полицейском участке в Париже:

"Это был мой третий день там. В перерыве между допросами я спросил своего адвоката, придет ли моя Юлия тоже на допрос. Он сказал, что ее ждали, но она не смогла прийти. Я начал расспрашивать о причинах. Испугалась? Уехала из Парижа? Он засомневался. "Она беременна", - наконец сказал он. Это был не тот ответ, которого я ожидал в тот момент. После паузы я сказал: "Спасибо за хорошие новости". Другие присутствующие - переводчик, клерк, полицейский - неловко улыбнулись".

Впоследствии Дурова отпустили. Впрочем, когда он встретился с Юлией, то узнал, что на нее оказывалось безумное давление. Некий блогер распространил слухи, что она "агент Моссада". Другие люди выдвинули абсурдную идею, что именно ее действия в социальных сетях побудили полицию встретить Дурова в аэропорту.

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Два дня назад Вавилова посетила врача, который наблюдал за ее беременностью. Выяснилось, что из-за стресса она потеряла малыша.

Сама Вавилова рассказала, что из-за распространения теорий заговора и обвинений у нее были панические атаки. Врач запрещал идти на допрос. Впрочем, Юлия и Павел якобы наслаждались радостным известием, несмотря на неопределенность. Трагическую весть она получила 4 октября.

"Врач сказал, что сердце ребенка больше не бьется. Трудно описать боль. К тому времени мы так привыкли к малышу. Это была 10 неделя. 05.10.24 года - день хирургической операции. Это было быстро, почти без физической боли. Теперь пришло время вылечиться. Нам удалось справиться сразу со всем. Но это было слишком для малышей", - написала Юлия.

Telegram меняет политику после ареста Дурова

Как писал УНИАН, после освобождения из-под ареста Павел Дуров признал, что Telegram неидеален и пообещал перевести модерацию платформы "из сферы критики в сферу похвалы".

Например, из Telegram исчезла скандальная функция "Люди рядом". Эта фича позволяла искать тех, кто поблизости, а также локальные группы и чаты. Но у нее "были проблемы с ботами и мошенниками", Также администрация мессенджера отключила загрузку новых медиафайлов в "Телеграфе".

Французские СМИ рассказывают, что арест Павла Дурова "беспрецедентно" изменил поведение администрации Telegram. Так, по всей Франции и не только начали возобновлять старые дела, которые в прошлом пришлось приостановить из-за несговорчивости мессенджера.

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