Представители власти Украины и эксперты Международного валютного фонда (МВФ) достигли договоренности на уровне экспертов для третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (EFF).
Как сообщили в Министерстве финансов, достигнутые договоренности должны быть утверждены Исполнительным советом МВФ в ближайшие недели.
"Украина выполнила все структурные маяки до третьего пересмотра программы МВФ. Результатом успешного пересмотра программы должно стать получение Украиной финансирования в размере около 880 млн долларов. Благодарен Международному валютному фонду за поддержку и экспертизу, которая позволяет усиливать экономическую и финансовую устойчивость Украины", - отметил министр финансов Сергей Марченко.
В частности, к третьему пересмотру МВФ Украина приняла Национальную стратегию доходов, разработала дорожную карту управления государственными инвестициями и нарабатывала меры по мобилизации поступлений госбюджета 2024 года.
По словам первого заместителя председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослава Железняка, очередной транш по программе ожидается после решения совета МВФ, который пройдет в марте.
"Будет транш 880 млн долларов, но это после решения совета МВФ, которое пройдет в марте. После него будет и очередное обновление меморандума", - отметил нардеп.
Сотрудничество Украины и МВФ
12 февраля в Киев прибыла миссия МВФ для проведения встреч с представителями власти Украины и другими партнерами. После этого, 17 февраля, миссия Фонда начала дискуссии с представителями власти Украины относительно третьего пересмотра программы расширенного финансирования в Варшаве.
С 13 февраля под координацией МВФ начал работу Фонд по развитию способности Украины (UCDF), который предусматривает финансирование расширенной технической помощи для реализации программ экономических реформ украинскими органами власти.