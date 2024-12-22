Трамп назвал Панамский канал жизненно важным "национальным достоянием Соединенных Штатов".

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут вернуть под свой контроль Панамский канал из-за "завышенных сборов".

"Сборы, взимаемые Панамой, смехотворны, особенно если принять во внимание чрезвычайную щедрость, проявленную в отношении Панамы со стороны США", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, Панамский канал был передан США под контроль Панамы в рамках международного соглашения во времена президента США Джимми Картера и лидера Панамы Омара Торрихоса в 1977 году.

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"Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, тогда мы будем требовать, чтобы Панамский канал был возвращен нам в полном объеме и без вопросов", - подчеркнул политик.

Трамп подчеркнул, что Панамский канал является жизненно важным "национальным достоянием Соединенных Штатов" из-за его роли для экономики и нацбезопасности страны.

"Панамский канал имеет решающее значение для американской торговли и быстрого развертывания военно-морского флота из Атлантического в Тихий океан, а также значительно сокращает время доставки грузов в американские порты. Соединенные Штаты являются крупнейшим пользователем Канала, на который приходится более 70% всех транзитных перевозок, следующих в порты США или из них. Панамский канал, который считается одним из чудес современного мира, был открыт для эксплуатации 110 лет назад и был построен за огромную цену для Соединенных Штатов - 38 000 американских мужчин погибли от инфицированных комаров в джунглях во время строительства", - написал он.

Президент отметил, что Картер "глупо" передал за один доллар канал для управления Панамой, а не Китаем или другой страной. Трамп утверждает, что Панаме "не давали права взимать с Соединенных Штатов, их ВМС и корпораций, которые ведут бизнес в нашей стране, непомерные цены и тарифы на проход".

Последние заявления Трампа

Это далеко не первое скандальное заявление избранного президента. Так политик "предлагал" Канаде стать 51-м штатом, а премьеру Джастину Трюдо его губернатором. В самой Канаде это предложение не оценили.

Несколько ранее Трамп заявил, что в первый день на посту отменит предоставление гражданства по праву рождения, которое гарантируется 14-й поправкой Конституции.

Кроме того, Трамп пообещал, что завершение войны в Украине будет его главным приоритетом после вступления в должность.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде недавно заявил, что Трамп стал больше прислушиваться к союзникам, чем кто-либо ожидал.

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