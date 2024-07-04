Отмечается, что Трамп уже давно жестко высказывается о Китае.

В преддверии выборов Дональд Трамп и его главные советники по внешней политике пригрозили президенту Китая Си Цзиньпина проводить более агрессивную политику США в отношении Китая, пишет The Hill.

Отмечается, что бывшие высокопоставленные чиновники Трампа, которые, вероятно, будут работать в его второй администрации, выступают за более масштабное наращивание военной мощи США в Азии и за пошлины на китайский импорт.

"Не бывает случайной войны. Зацикленность Вашингтона на непреднамеренных конфликтах и ​​горячих линиях, возможно, подтолкнула Пекин к более агрессивному поведению", - заявил бывший заместитель советника Трампа по национальной безопасности заявил Мэтт Поттинджер. Видео дня

Он призвал увеличить оборонный бюджет Америки на 800 миллиардов долларов, утверждая, что это необходимо для США как для помощи Украине в ее оборонительной войне против России, так и для сдерживания китайской агрессии в Индо-Тихоокеанском регионе.

А экс-советник Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен призвал "развернуть весь корпус морской пехоты в Тихом океане", нарастить противоракетную оборону и флот истребителей, а также перебросить авианосец ВМС из Атлантики в Тихий океан.

Указывается, что Трамп уже давно жестко высказывается о Китае, даже несмотря на то, что время от времени он выражал свое восхищение силой Си Цзиньпина как лидера.

Что заявлял Трамп о Путине и Си Цзиньпине

Напомним, не так давно бывший президент США Дональд Трамп заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин и правитель России Владимир Путин встречаются, чтобы нанести "ущерб", пока он сидит в "морозилке" (имея в виду зал суда где, по его мнению, температуру поддерживают холодной "намеренно").

Трамп сказал, что и Си, и Путина он "хорошо знает": "Они прямо сейчас вместе работают над планами, в которых собираются вместе нанести ущерб".

Вас также могут заинтересовать новости: