Трамп заявил, что не полетит в Москву 9 мая

Президент США отметил, что пока планов относительно визита в Россию в этот день у него нет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует приезжать в Москву 9 мая. Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Нет, нет, я не собираюсь (лететь в Москву 9 мая - УНИАН)", - ответил Трамп, комментируя информацию, которая ранее появилась в западных СМИ.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, вчера французский журнал Le Point со ссылкой на собственные источники сообщил, что Трамп, вероятно, посетит Москву на 9 мая и примет участие в торжественных мероприятиях.

Видео дня

Издание отмечает, что в этом году исполняется 80 лет со дня окончания войны в Европе. Поэтому участие президента США в московских торжествах должно стать неким подтверждением тезисов российской пропаганды, которая приравнивает Украину к нацистам. То есть через 80 лет после победы над немецкими нацистами Путин хочет отпраздновать "победу" над другими нацистами, отмечают авторы публикации.

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