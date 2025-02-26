В попытке достучаться до новой администрации Белого дома, европейцы и британцы все чаще озвучивают мысли в адрес США о том, что если упадет Украина, за ней последуют другие.

И речь не только об угрозах для ЕС: как территориальных, так и вызовах либеральной повестке, которую в течение последних нескольких десятилетий исповедовали как европейские элиты, так и сами Соединенные Штаты во времена президентства Обамы и Байдена.

Первое государство, которое внимательно наблюдает за происходящим - это, конечно, Китай. Мало того, что между США рассматривают КНР как главную угрозу национальной безопасности. Для КНР открытым остается вопрос Тайваня. Поэтому по этому поводу, казалось, у Демократической партии и у Республиканской партии был консенсус.

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Однако сейчас история с потенциальными спорными территориями по всему миру получает новое дыхание...

Но стоит понимать, что вряд ли Трамп собирается к кому-то прислушиваться. Он пытается быстро, в присущей ему манере, реализовать собственные решения. И здесь необходимо учитывать психотип, психологию президента США. Если он уверен, что что-то есть именно так, как он думает, он не обращает внимания на мнение других.

Поэтому пока и американский политикум, и европейские лидеры выглядят растерянными. Никто не делает попыток как-то повлиять, остановить его. Да, были отдельные попытки того же президента Франции Эммануэля Макрона или британского премьера Кира Стармера, но видим, что пока им не удалось убедить Трампа.

Что касается команды президента США, то главный принцип, по которому она набиралась - это лояльность. Поэтому неудивительно, что за последний месяц все ключевые персоны, которые могут как-то влиять на мнение Трампа и на принятие решений во внешнеполитической плоскости - от госсекретаря или вице-президента до главы Пентагона и советника по национальной безопасности - только подчеркивают, что "президент пытается остановить войну" и его подход является единственно верным.

С точки зрения того, как устроена система власти в Соединенных Штатах, свое влияние на президента имеет также Республиканская партия, члены Конгресса, Сената.

Однако, как мы видим, пока что голос традиционных республиканцев не очень громкий. Да, мы видели двухпартийное заявление по Украине в Конгрессе. Но пока им не удается убедить администрацию Белого дома.

Когда вся партия поймет, что ее представитель в президентском кресле идет не туда, соответственно, будет демонстрировать это путем голосования, тогда что-то может измениться. Так же, определенные решения может ограничивать суд. Сейчас мы видим это на примере USAID.

В любом случае, должно пройти какое-то время, должны быть какие-то последствия действий президента США.

Максим Яли, профессор кафедры международных отношений и стратегических студий ГУ "Киевский авиационный институт"