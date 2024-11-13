Эксперты считают, что политика Трампа может привести к укреплению роли США как ведущего экспортера нефти и СПГ.

Россия все еще получает большую прибыль от поставок нефти и газа европейским странам. Тем не менее это может измениться после того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США, сообщает Business Insider.

В издании отметили, что республиканец поддерживает нефтегазовую промышленность США и стимулирует добычу этих ресурсов. В Евросоюзе же заявляли, что могут рассмотреть возможность закупки большего количества американского сжиженного природного газа в рамках сделки с Трампом, чтобы решить проблему торгового дефицита.

"Мы по-прежнему получаем много СПГ из России, и почему бы не заменить его американским СПГ, который дешевле для нас и снижает цены на энергию. Это то, что мы можем обсудить", - сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен журналистам в пятницу.

Видео дня

В 2022 году дефицит торгового баланса США с еврозоной достиг 131,3 миллиарда долларов, подчеркнули в издании. Журналисты напомнили, что Бельгия неоднократно призывала блок запретить импорт российского СПГ, чтобы снизить финансирование Кремля в войну в Украине.

Глава сырьевой стратегии в ING Уоррен Паттерсон рассказал:

"США заинтересованы в том, чтобы Европа продолжала избегать российского ископаемого топлива, поскольку американская нефтегазовая промышленность является одним из ключевых бенефициаров этого шага".

По словам журналистов, администрация Трампа может встряхнуть энергетическую отрасль. Во время своей предвыборной кампании он говорил о том, что собирается увеличить добычу нефтересурсов в США и покончить с инфляционным кризисом.

"Я даю обещание великому народу Америки: я немедленно покончу с разрушительным инфляционным кризисом, снижу процентные ставки и стоимость энергии".

Эксперты считают, что обещания Трампа могут привести к увеличению поставок нефти, что негативно скажется на ценах, отметили в издании. Из-за этого энергетические компании будут получать меньше прибыли, а для потребителей это может привести к снижению цен на насосы и счета за электричество.

"Первоначальная реакция рынка на победу Трампа на выборах была приглушенной, но в среднесрочной перспективе ожидается, что он укрепит роль США как ведущего экспортера нефти и СПГ", - писал руководитель отдела аналитики газа и СПГ в Rystad Energy Каушал Рамеш.

Рынок нефти - последние новости

Ранее УНИАН писал, что цены на нефть растут после стремительного падения. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 38 центов, или 0,5%, до 72,21 доллара за баррель.

Кроме того, выборы в США привели к падению цен на нефть. Эксперты считают, что политика республиканца Дональда Трампа будет способствовать развитию нефтяной и газовой промышленности Штатов.

Вас также могут заинтересовать новости: