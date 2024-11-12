Илья Ведмеденко

Ранее сообщалось, что выборы в США привели к падению цен на "черное золото".

Цены на нефть несколько выросли на фоне ожидания ежемесячного отчета ОПЕК, который должен продемонстрировать ценовую динамику. Впрочем, дальнейший рост ограничивается разочарованием инвесторов относительно планов стимулирования экономики Китая. Такие данные приводит Reuters.

Как сообщается, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 38 центов, или 0,5%, до 72,21 доллара за баррель. В то же время, фьючерсы на американскую (WTI) West Texas Intermediate подорожали на 36 центов, или на 0,5%, до 68,40 долларов за баррель.

Уже скоро будет опубликован ежемесячный отчет Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - игроки ожидают прогнозов по дальнейшему снижению спроса до 2025-го. Это дополнительно давит на цены.

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Также рынок ожидает данных об инфляции в США, которые должны отразиться на нефтяном рынке.

Цены на нефть - последние новости

Напомним, после выборов в США, на которых победил Дональд Трамп,цены на нефть существенно снизились. Причиной этого аналитики называли укрепление доллара, возможное давление новой американской администрации на экономику КНР, а также планы Трампа по развитию нефтяной промышленности Соединенных Штатов. Кроме того, рост связывали с увеличением запасов сырой нефти в США.

По мнению специалистов, Трамп может обвалить мировые цены на нефть до 50 долларов за баррель, что ударит по российской экономике, которая критически зависит от экспорта сырья.

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