Ранее Трамп был заблокирован в Facebook и Twitter.

Мессенджер Telegram отметил официальный канал действующего президента США Дональда Трампа как мошеннический.

Сегодня вечером возле названия канала появилась пометка SCAM.

Ранее разработчик мессенджера Павел Дуров пояснил, что подобная метка будет применяться к аккаунтам с подозрением на мошенничество.

"Новшество будет полезно неопытным и доверчивым пользователям, а также тем, кто ведет в мессенджере коммерческую деятельность", - пояснял Дуров.

Связь соцсетей с событиями в США

Мессенджер Telegram стал вторым по количеству скачиваний приложением в США. В период с 6 по 10 января Telegram в США скачали около 545 тысяч раз. Это почти в три раза больше, чем в аналогичный период на прошлой неделе.

Рост популярности Telegram произошел на фоне блокирования аккаунтов президента Дональда Трампа в Facebook и Twitter, а также отключения соцсети Parler, популярной у его сторонников.

В начале января 2021 года WhatsApp ввел новую политику конфиденциальности, что, по версии издания, могло вызвать переход части пользователей на альтернативные мессенджеры.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован