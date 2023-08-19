ECOWAS занял более жесткую позицию в отношении переворота в Нигере, который стал седьмым за последние три года в регионе, чем в отношении предыдущих.

Страны Западной Африки согласовали "день Д" (термин, обозначающий день начала военной операции, - УНИАН) для возможного военного вмешательства с целью восстановления демократии в Нигере, если дипломатические усилия не увенчаются успехом.

Заявление прозвучало по итогам двухдневной встречи главнокомандующих западноафриканских армий в столице Ганы Аккре, где они обсуждали логистику и стратегию возможного использования силы в Нигере, пишет Reuters. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS) заявило, что такие меры будут крайним средством.

"Мы готовы выступить в любое время, когда будет отдан приказ. День "Д" также определен, но мы не собираемся его раскрывать", - заявил комиссар ECOWAS по политическим вопросам, вопросам мира и безопасности Абдель-Фатау Муса.

Видео дня

Он сказал, что мирное урегулирование остается предпочтительным вариантом для блока. "Пока мы говорим, мы все еще готовим посредническую миссию в страну, поэтому мы не закрыли ни одну дверь… Но мы не собираемся вести бесконечный диалог", - сказал Муса.

Пока реакции со стороны хунты в Нигере на решение главного регионального блока Западной Африки не последовало.

Военные офицеры свергли президента Нигера Мохамеда Базума 26 июля и проигнорировали призывы ООН, ECOWAS и других восстановить его в должности, что побудило блок отдать приказ о сборе резервных сил.

"Мы уже согласовали и доработали то, что потребуется для вмешательства", - сказал Муса, отказавшись сообщить, сколько войск будет развернуто, и другие стратегические детали.

По данным ECOWAS, большинство из его 15 государств-членов готовы внести свой вклад в объединенные силы, за исключением тех, которые также находятся под военным правлением (Мали, Буркина-Фасо и Гвинеи) и Кабо-Верде.

ECOWAS занял более жесткую позицию в отношении переворота в Нигере, который стал седьмым за последние три года в регионе, чем в отношении предыдущих. На карту поставлен авторитет блока, который заявил, что больше не потерпит подобных свержений.

"Решение состоит в том, что переворот в Нигере - это на один переворот слишком много для региона, и в настоящее время мы кладем ему конец, мы проводим черту на песке", - сказал Муса.

Reuters отмечает, что любое военное вмешательство означало бы дальнейшие потрясения для обедневшего региона Сахеля в Западной Африке, который уже борется с десятилетним исламистским повстанческим движением и усугубляющимся кризисом голода.

Нигер также имеет стратегическое значение за пределами Западной Африки из-за его запасов урана и нефти, а также из-за роли центра для иностранных войск, участвующих в борьбе с повстанцами, связанными с "Аль-Каидой" и "Исламским государством".

Между тем, дипломатические усилия продолжаются, добавляет Reuters. Специальный посланник ООН по Западной Африке и Сахелю Леонардо Сантос Симао встретился в пятницу с премьер-министром хунты Али Махамане Ламине Зейне.

Симао сказал, что он хотел бы выслушать точку зрения хунты, "чтобы вместе изучить способ возвращения страны как можно быстрее к конституционной нормальности и законности". "Мы убеждены, что диалог возможен всегда", - отметил посланник ООН.

Переворот в Нигере - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце июля в Нигере произошел государственный переворот. Группа военных объявила об отстранении президента этой страны Мохамеда Базума - одного из африканских лидеров, проигнорировавших саммит Россия-Африка в Санкт-Петербурге. Нигер является главным союзником западных стран в африканском регионе.

По словам аналитиков, переворот создаст возможность для России и других государств распространить свое влияние в Нигере и регионе в целом. В частности, французский телеканал "France 24" сообщил об установлении контактов между властями Нигера и российской террористической "Группы Вагнер".

После этого блок ECOWAS применил санкции против Нигера и выдвинул ультиматум: хунта должна уйти в отставку и восстановить в должности законно избранного президента Мохамеда Базума, иначе соседи применят военную силу.

Тем временем, военная хунта, пришедшая к власти в Нигере, объявила о денонсации военных соглашений с Францией. Однако власти Франции заявили, что отказываются признавать это решение, поскольку Париж заключал соглашение с законными властями Нигера.

Вас также могут заинтересовать новости: