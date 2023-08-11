Подготовка к масштабной войне в Африке набирает обороты.

Страны Западной Африки, входящие в военно-экономический блок ECOWAS, решили "активировать" и "развернуть" "резервные силы", чтобы при необходимости задействовать их для восстановления конституционного строя в Республике Нигер. Как пишет Reuters, об этом сообщил прессе официальный представитель ECOWAS Омар Алие Турей.

По его словам, руководители армии Западной Африки встретятся в ближайшие дни, чтобы подготовить планы возможного военного вторжения в Нигер, где две недели назад военная хунта свергла правительство и президента и захватила власть.

Пока не понятно, сколько войск планируют задействовать страны блока и сколько времени им понадобится для сбора этих войск. Пока что была озвучена только одна цифра: президент Кот-д'Ивуара заявил о намерении создать один батальон из 850 военнослужащих.

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Отправить войска также согласились Бенин и Сенегал – но без конкретики. Остальные страны блока пока воздержались от подобных заявлений.

Между тем, Мали и Буркина-Фасо, которые также являются членами ECOWAS, заявили, что наоборот будут защищать хунту в Нигере. Но тут стоит напомнить что в обоих этих государствах власть сейчас также удерживает военная хунта, пришедшая к власти в частности при поддержке России.

Переворот в Нигере - что известно

В конце июля в Республике Нигер произошел военный переворот. Законного президента и правительство свергли, лидер мятежников объявил себя руководителем государства.

После этого группа соседних стран, образовавших военно-политический блок ECOWAS, применили санкции против Нигера и выдвинули ультиматум: хунта должна вернуть власть законному правительству, или соседи применят военную силу.

Кроме того, на территории Нигера остаются военные контингенты нескольких западных стран, в частности Франции и США. Они отказались покинуть территорию страны по требованию хунты, но пока публично не заявляли о планах применения силы против мятежников.

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