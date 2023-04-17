Решение суда якобы основано на предположениях, что соискатели защиты являются исламистскими экстремистами.

Суд в Хорватии отказал пятерым уроженцам Чечни в предоставлении статуса политических беженцев и международной защите.

Теперь сбежавших от мобилизации граждан РФ могут депортировать домой, сообщил проекту "Кавказ.Реалии" представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" Иса Дадуев.

Находящиеся в Хорватии транзитом уроженцы Чечни среди причин эмиграции назвали, в том числе, нежелание участвовать в войне против Украины.

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Сейчас они остаются в центре для мигрантов. Их ждет отправку в другую страну или депортация в Россию. Дадуев уверяет, что решение суда в их отношении было предвзятым.

"Участвовавшие в суде переводчики рассказали, что отказ был вынесен без каких-либо доказательств, и основан на одних предположениях, что соискатели защиты являются исламистскими экстремистами. Очень предвзятое решение", – говорит представитель "Ассамблеи чеченцев Европы".

Чеченцы в Хорватии - что известно

В конце прошлого года стало известно, что несколько десятков чеченцев, спасаясь от мобилизации на войну против Украины, пытаются попасть в Европейский Союз.

Они двигались через Боснию и Герцеговину из Турции, далее планировали попасть в Хорватию и просить тут политического убежища. Босния и Герцеговина сообщала, что Хорватия препятствует их въезду в страну.

В ноябре в Хорватии также были задержаны несколько десятков уроженцев Чечни, которые, как сообщалось, собирались отправиться отсюда в другие страны Европы. СМИ также сообщали, что эти лица писали заявления на предоставление убежища, и впоследствии их якобы принуждали подписать отказ от заявлений.

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