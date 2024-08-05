Цель состоит в том, чтобы снизить температуру в регионе.

Заместитель советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джонатан Файнер объявил, что Соединенные Штаты Америки разворачивают дополнительные военные силы на Ближнем Востоке. Речь идет, в частности, о дополнительных истребителях и военных кораблях ВМС.

"Общая цель состоит в том, чтобы снизить температуру в регионе, сдержать эти атаки и защититься от них, а также избежать регионального конфликта", - сказал американский чиновник, которого цитирует Reuters.

По его словам, США и Израиль готовятся к любым возможным действиям. Как рассказал Файнер, в апреле была "очень возможна угроза" регионального "пожара" после иранской ракетно-дроновой атаки на Израиль. Он отметил, что Вашингтон хочет быть готовым на случай, если подобная ситуация снова возникнет.

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Обострение на Ближнем Востоке

Как сообщал УНИАН, после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании Иран набросился на Израиль с обвинениями и заявил о "суровом наказании".

Ряд стран, среди которых Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция и Канада, призвали своих граждан как можно скорее покинуть Ливан. Украина уже эвакуировала 30 своих граждан из Ливана.

После этого появилась информация о подготовке новой масштабной атаки на Израиль. По одним данным это может быть 12-13 августа, когда в Израиле отмечают праздник Тиша-Бе'ав, а по другим - обстрел начнется уже сегодня, 5 августа.

СМИ пишут, что Израиль готовится к многодневному обстрелу с двух направлений.

Как отметил WSJ, США призвали Иран смягчить "месть", но Тегерану безразличны последствия.

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